Симферополь, , 23:28 — REGNUM Судно управления ВМС Украины «Донбасс», двигавшееся к Керченскому проливу, легло на обратный курс, сообщает 9 декабря Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что на запросы российских пограничников судно по прежнему не реагирует.

«Корабль управления «Донбасс» лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует. Действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания», — сообщили в ЦОС.

Напомним, судно «Донбасс» ВМС Украины вышло с рейда порта Мариуполь и выдвинулось в направлении Керченского пролива без положенных в таком случае заявок на прохождение Керчь-Еникальским каналом.

Позднее судно, не реагируя на требования российских пограничников, приблизилось к Керченскому проливу на 18 миль.

Украинская сторона заявила, что не располагает данными о действиях судна управления «Донбасс».

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