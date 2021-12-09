Рим, 9 декабря, 2021, 23:28 — ИА Регнум. Желательно, чтобы новый президент Италии получил в парламенте как можно более широкую поддержку, с таким заявлением выступил в четверг, 9 декабря, лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

Флаг Италии

В настоящее время страной руководит широкая коалиция, в которой представлено четыре из пяти основных партий Италии, следует сделать всё, чтобы и нового главу государства поддержали все или почти все парламентарии, отметил Летта.

Кандидатуру президента Италии утверждает парламент. Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в начале 2022 года. Он уже заявил, что не намерен идти на второй срок. Никто из ведущих политиков пока не выражал открыто намерения выдвигать свою кандидатуру.