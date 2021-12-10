10 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили статью украинского издания, согласно которой США отказываются от дальнейшего давления на «Северный поток — 2».

Елизавета Коробова, , 07:36 — REGNUM Статья в украинском издании «Страна.ua», согласно которой Вашингтон готов отказаться от дальнейшего давления на «Северный поток — 2» после переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Джозефом Байденом, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 9 декабря в социальной сети Facebook.

«Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

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Джо Байден и Владимир Путин на встрече в Женеве Цитата из видео. kremlin.ru

«Как-то не очень, когда президенты двух стран решают что-то по поводу третьей, при этом без её участия. Почему в этот разговор Зеленского не пригласили? Может быть, он свои полномочия полностью передал Байдену?» — задаётся вопросом Natusia K.

Многие пользователи пришли к выводу, что интересы Украины на прошедших переговорах лидеров России и США учитывались в последнюю очередь. Каждый требовал своего, а Киев оказался просто на обочине всех этих событий, пишут граждане.

«А Украину уже давно никто и не спрашивает. За эту страну принимают решения американские хозяева и те, кто не отказался от своего суверенитета. А украинцам придётся ждать решения у дверей посольства США. Быть может, Нуланд ещё раз приедет с печеньками», — написал Сергей С.

Некоторые комментаторы отмечают, что «Северный поток — 2» будет запущен в любом случае, и США лишь смогли значительно затянуть процесс строительства и запуска российского газопровода.

Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» Gazprom.ru

«Естественно, остановить «Северный поток — 2» нет никаких шансов, это просто абсурд, ведь Германия вложила в это дело свои деньги. А это значит, что Украину ждут тяжелейшие годы, и никакого нападения тут даже не требуется», — отмечает Владимир М.

Часть людей полагает, что новое правительство Германии очень заинтересовано в том, чтобы сертификация «Северного потока — 2» завершилась как можно скорее.

«Без «Северного потока — 2» новый канцлер ФРГ Олаф Шольц не сможет поднять на новый качественно высокий уровень жизненные стандарты граждан Германии. А немцы ждут от него именно этого. Ведь санкционная политика Ангелы Меркель в отношении Российской Федерации ударила именно по карманам простых немцев, которые платят за газ. Шольц должен будет исправить эту ошибку Меркель и стать на путь отмены санкций в отношение России, из-за которых бюджет ФРГ теряет миллиарды евро», — считает Юрий А.

Ряд пользователей указывает на то, что Украина оказалась совершенно не у дел, никто теперь не собирается решать её экономические проблемы, вызванные отказом от значительной части транзита российского газа по украинской территории.

«Видимо, Украину действительно слили, окончательно и бесповоротно. Понятно тогда, почему Кремль отказывается вести диалог с действующей украинской властью. В скором времени этих политиков сметут, а на их место придут новые, более договороспособные люди, и тогда битва за Украину вновь обострится, но уже с совершенно иными вводными», — поделился своим мнением Андрей П.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отдельные комментаторы отмечают, что Байден повернул процесс борьбы с Россией в обратную сторону, что, вероятно, понравится далеко не всем американским политикам.

«Интересно, как американская элита и Госдеп с Сенатом отреагируют на эти переговоры? Ведь многолетняя кропотливая работа против Российской Федерации сливается в унитаз!» — пишет Виктория Б.

Напомним, 8 декабря украинское издание «Страна.ua» опубликовало статью, согласно которой Вашингтон готов отказаться от дальнейшего давления на «Северный поток — 2» после переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Джозефом Байденом.