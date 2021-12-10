Москва, , 00:38 — REGNUM Процесс над Ермеком Тайчибековым, безусловно, носит политический характер. Об этом 9 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ермека Тайчибекова судят не за реальные преступления и не за нарушения законодательства Казахстана, а по политическим мотивам», — заявил эксперт.

«Об этом говорят нарушения УПК Республики Казахстан, допущенные в ходе процесса», — пояснил Безпалько.

«Внушает также подозрения та колоссальная спешка, с которой старались провести этот процесс. За три дня человека ни за что обрекли на десять лет заключения. Это явная расправа. Несомненно, Тайчибеков — политический заключённый» — заключил политолог.

Напомним, что казахского блогера, сторонника интеграции Казахстана и России Ермека Тайчибекова, по итогам решения судьи Ауэзовского суда г. Алма-Аты Дианы Джузбаевой приговорили к 10 годам заключения в колонии строгого режима.