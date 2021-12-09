Марсель, Франция, 9 декабря, 2021, 23:19 — ИА Регнум. 9 декабря в Марселе на стадионе «Велодром» футбольный клуб «Марсель» примет московский «Локомотив». Матч заключительного шестого тура группы E Лиги Европы УЕФА начнется в 23:00 по московскому времени.

Logo-football.ru ФК «Локомотив»

Стартовые составы команд:

«Марсель»: Стив Манданда, Вильям Салиба, Луан Перес, Леонардо Балерди, Жерсон, Маттео Гендузи, Пап Гуйе, Валентен Ронжье, Дженгиз Ундер, Конрад де ла Фуэнте, Аркадиуш Милик.

«Локомотив»: Даниил Худяков, Пабло Насименто, Максим Ненахов, Тин Едвай, Мацей Рыбус, Алексис Бека Бека, Константин Марадишвили, Максим Петров, Сергей Бабкин, Франсуа Камано, Федор Смолов.

На данный момент «Локомотив» с двумя очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице группы E. «Марсель», набравший четыре очка, расположился одной позицией выше.