Киев, 9 декабря, 2021, 23:18 — ИА Регнум. Телефонные переговоры американского и украинского президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского завершились, заявил 9 декабря глава офиса лидера Украины Андрей Ермак, передаёт «112 Украина».

President.gov.ua Владимир Зеленский

По словам украинского чиновника, разговор продолжался полтора часа. Отмечается также, что беседа началась с опозданием.

Пока лидеры стран беседовали, стало известно, что в направлении Керченского пролива было замечено движение украинского военного корабля «Донбасс».