Киров, , 23:15 — REGNUM По факту схода с рельс грузового поезда в Кировской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Сход с рельс грузового поеззда Пресс-служба управления МЧС по Кировской области

Отмечается, что авария произошла на участке Киров-Котласский — Чухломинский Горьковской железной дороги, с рельс сошел тепловоз и семь вагонов. В результате инцидента угрозы экологической безопасности и пострадавших нет. Повреждены две опоры ЛЭП (линий электропередачи). Возникли задержки пригородных поездов.

Железной дороге причинен крупный ущерб, размер которого будет установлен в ходе следствия.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»).

В настоящее время проводится комплекс необходимых для установления всех обстоятельств произошедшего мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, сход вагонов произошел ранним утром 9 декабря. В вагонах перевозились железобетонные изделия. По факту происшествия проводилась доследственная проверка.

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