Неаполь, Италия, , 23:14 — REGNUM 9 декабря «Наполи» в матче шестого тура группы C Лиги Европы УЕФА 2021/22 одержал минимальную победу над «Лестером» со счетом 3:2. Встреча проходила в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона».

Форвард «Лестера» Джейми Варди Pioeb

В дебюте матча 25-летний нападающий сборной Алжира Адам Уна вывел хозяев вперед — 1:0. На экваторе первого тайма Элиф Эльмас удвоил преимущество «Наполи», замкнув передачу Андреа Петаньи — 2:0. На 27-й минуте Джонни Эванс вернул «лис в игру» — 2:1. Через шесть минут 23-летний Кирнан Дьюсбери-Холл — 2:2. В начале второй половины Эльмас оформил дубль и принес «Наполи» победу, необходимую для выхода в плей-офф турнира — 3:2.

По итогам шестого тура «Наполи», набрав десять очков, поднялся на вторую позицию в турнирной таблице группы. «Лестер» с восемью очками опустился на третье место и весной сыграет в плей-офф Лиги Конференций.