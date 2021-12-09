Рим, , 23:12 — REGNUM Правительство Италии, по-видимому, не вполне серьёзно относится к требованиям рабочих и намерению провести общенациональную забастовку, заявил в четверг, 9 декабря, глава объединения профсоюзов Cgil Маурицио Ландини.

«Мне кажется, они не вполне понимают, в какой ситуации на самом деле находится сейчас страна и граждане», — отметил он.

Как сообщалось ранее, забастовка, которую поддержали два их трёх ведущих профсоюзных объединений, должна пройти 16 декабря. Профсоюзы недовольны проектами бюджета и налоговой реформы на 2022 год: они отмечают, что правительство снижает налоги более обеспеченным гражданам, не уделяя должного внимания и поддержки рабочему классу. Национальный регулятор по вопросам забастовок рекомендовал провести ее позже из-за несвоевременно данного предупреждения о намерении ее провести.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение «восстановительных» грантов и кредитов ЕС. Она была утверждена летом 2021 года. Средства (191 млрд евро, в том числе 122 млрд евро кредитов) должны поступать частями до 2026 года включительно. По прогнозу правительства, в 2021 году восстановительный рост ВВП составит около 5−6%.