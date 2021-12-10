10 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 21:07 — REGNUM Республиканец Джим Бэнкс предложил провести реформу визовой программы H-1B, чтобы положить конец эксплуатации иностранных программистов крупными технологическими компаниями, которые среди прочего за счет дешевой рабочей силы снижают заработную плату американских технических работников.

IT Иван Шилов, ИА REGNUM

Джим Бэнкс- Председатель Республиканского исследовательского комитета. Wikipedia.org

Законопроект American Tech Workforce Act of 2021 основан на идее экс-президента США Дональда Трампа о реформации процесса найма высококвалифицированных работников. Предлагается установить минимальный уровень заработной платы для получателей визы H-1B, равный заработной плате американских работников, работающих в настоящее время на этой должности. Зарплата должна составлять как минимум $110 тысяч.

Также предлагается отменить программу Optional Practical Training (OPT), в рамках которой иностранные студенты могут до трех лет работать в США в технических и научных областях. Утверждается, что это позволяет компаниям экономить на кадрах.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Это давно назрело. Американские IТ-работники годами вытесняются компаниями, нанимающими по визе H1B. Это несправедливо, и с этим больше нельзя мириться», — пишет calicat10.

Программист kirainet

«Я владею небольшой консалтинговой фирмой в области информационных технологий. Мы предлагаем работу только гражданам США. И нас уничтожают на тендерах огромные фирмы, которые специализируются на H1-B «сотрудниках». Я уже давно перестал надеяться, что мое правительство поможет мне. Слишком много денег в слишком многих карманах», — рассказывает casualfnobserver.

«Эти рабочие места не вернутся. ИТ-отделы уже давно переведены в Бангалор», — отвечает sillyg0p2o24.

«Меня только что уволили, потому что существовала офшорная модель, и руководство подтолкнуло всех к офшору. Необходимо проверить такие компании, как Accenture, Wipro, Infosys, IBM и др. Они получают американские контракты, но все отдают на аутсорсинг. Аутсорсинг мешает нам развиваться», — указывает davidgreen001.

Офшор Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Согласен на 100 процентов. На самом деле, многие из иностранных технических работников — не более чем тело в кресле. Очень мало навыков. Поверьте мне, я знаю это на собственном опыте», — комментирует 🇺🇸SunSword.

«Мне приходилось иметь дело со многими из иностранцев. Языковой барьер — это костыль, который они используют. Они работают несколько месяцев, а потом, как только дело доходит до проекта, вы понимаете, что они не те, за кого себя выдают (иногда это не так, но редко). И все это потому, что вы можете нанять двух или трёх из них по сравнению с одним американцем. Они разрушили индустрию», — жалуется Spalding.

«Да, я работаю в IТ. Как вы думаете, почему, когда они увольняют IТ-работников, они заставляют уволенных сначала «обучать» иностранцев. Я работал в крупной компании по производству инструментов. Когда их купила другая компания, все шло именно так. Люди в Индии ничего не понимали, и их обучали наши. Заставляет задуматься, почему каждый день происходят утечки данных», — отмечает BretBaier'sHair.

«Виноваты руководители технологических компаний и их индийские друзья. Именно деловая жадность на самом верху стала причиной проблемы. Знаю это на личном опыте в 90-х и начале 2000-х», — делится 4Randy.

«Не нужно быть ученым-ракетчиком, чтобы понять, чего добиваются технологические компании. Они (как и держатели акций) пытаются заработать больше денег для себя. Они обвиняют Америку в том, что у нее нет навыков. Конечно, они правы. Вряд ли кто-то может позволить себе высшее образование из-за непомерно высоких цен. Сделайте Америку великой, ограничив визы H1B, и начните повышать квалификацию американцев. Это не политика, это жизнь Америки», — указывает nj_mike.

Напомним, что Трамп подписал распоряжение о приостановке до 31 декабря 2020 года выдачи рабочих виз H1-B, H-4 и H-2B, L и большей части документов категории J.

После этого руководители крупнейших американских корпораций Apple и Google выразили свое «разочарование» решением администрации США о приостановке выдачи мигрантам ряда категорий трудовых виз.