Париж, , 23:06 — REGNUM Саммит стран ЕС и стран Африканского союза анонсировал 9 декабря французский президент Эммануэль Макрон в беседе с журналистами. Встреча состоится в следующем году.

Эммануэль Макрон Présidence de la République France

Макрон «Мы организуем саммит между Африкой и ЕС, который пройдет в феврале в Брюсселе».

Французский лидер добавил, что мероприятие должно помочь налаживанию отношений: нужно изменить к лучшему нынешний характер взаимодействия. По его мнению, нужно расширять варианты межгосударственного сотрудничества, в том числе в экономическом направлении.

Макрон высказал пожелание, чтобы страны Евросоюза и АС смогли создать «общую стратегию» в сферах здравоохранения, образования и экологии.

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