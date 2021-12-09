Париж, 9 декабря, 2021, 23:06 — ИА Регнум. Саммит стран ЕС и стран Африканского союза анонсировал 9 декабря французский президент Эммануэль Макрон в беседе с журналистами. Встреча состоится в следующем году.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон «Мы организуем саммит между Африкой и ЕС, который пройдет в феврале в Брюсселе».

Французский лидер добавил, что мероприятие должно помочь налаживанию отношений: нужно изменить к лучшему нынешний характер взаимодействия. По его мнению, нужно расширять варианты межгосударственного сотрудничества, в том числе в экономическом направлении.

Макрон высказал пожелание, чтобы страны Евросоюза и АС смогли создать «общую стратегию» в сферах здравоохранения, образования и экологии.