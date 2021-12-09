Берлин, 9 декабря, 2021, 23:29 — ИА Регнум. Просмотр сериалов за рулем или набор текстовых сообщений на смартфоне — все это отвлекает от движения, и поэтому запрещено. Но вскоре водители Mercedes S-класса смогут безнаказанно делать это прямо на дороге, сообщает 9 декабря немецкий журнал Spiegel.

Федеральное управление автомобильного транспорта (KBA) дало немецкой компании первое в мире одобрение для автоматической системы удержания полосы движения. «Это важный шаг на пути к автоматизации», — заявил президент KBAРичард Дамм.

По его словам, KBA устанавливает стандарты в Германии и на международном уровне на пути к автономному вождению. Однако получение одобрения заняло больше времени, чем предполагалось изначально.

«Мы называем это подготовкой к высадке на Луну для смены парадигмы мобильности», — заявил глава отдела развития Mercedes Маркус Шефер, отметив, что внедрение новой технологии стало результатом масштабной разработки программного обеспечения и множества испытаний.

По его словам, впервые за 130-летнюю историю автомобиль берет на себя «динамическую задачу вождения» при определенных условиях.

«С помощью новой функции водитель Mercedes может, например, передать управление автомобилю в случае пробок на определенных участках автобана», — отметил Шефер.

Уточняется, что автоматическое вождение будет возможно на скорости до 60 километров в час. В перспективе данную технологию также планируют внедрить в США и Китае.