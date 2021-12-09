Генуя, Италия, 9 декабря, 2021, 23:00 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Италии задержали и арестовали 47-летнего выходца из Болгарии, более ста раз беспричинно срывавшего стоп-краны в пригородных поездах, передают местные СМИ в четверг, 9 декабря.

Leonid Dzhepko Стоп-кран

По имеющимся данным, злоумышленник в течение нескольких лет производил указанные действия «ради развлечения».

Задержать его помогли записи камер наблюдения, а также показания машинистов. В числе предъявленных обвинений — создание помех в работе общественно важной (транспортной) службы и оказание сопротивления должностным лицам.