Ижевск, 9 декабря, 2021, 22:55 — ИА Регнум. Резиденты будущего индустриального парка «Ижевска» и планируемой особой экономической зоны смогут воспользоваться промышленной ипотекой. Эту новую в масштабах страны меру поддержки инвесторов планируется запустить в 2022 году, рассказал в рамках форума «Сделано в Удмуртии» первый вице-премьер Константин Сунцов.

Промышленность

По его словам, промышленная ипотека позволит инвестору на льготных условиях получить в собственность промплощадку, а не арендовать ее.

«Наша ставка 7,5%, первоначальный взнос всего 10% от общей стоимости объекта недвижимости. Погасить основной долг по ипотеке можно будет за 10 лет, при этом, в случае необходимости, мы предоставим отсрочку по основному долгу на 2 года», — отметил Сунцов и добавил, что таких условий для инвесторов сейчас почти нигде нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Удмуртия планирует начать строительство инфраструктуры для будущего индустриального парка «Ижевск» в Завьяловском районе. На форуме с тремя первыми резидентами уже были заключены соглашения с общим объемом инвестиций в проекты в размере 750 млн рублей.

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