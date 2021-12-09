Варшава, , 22:52 — REGNUM 9 декабря в Варшаве на «Стадионе имени маршала Юзефа Пилсудского» московский «Спартак» одержал победу над «Легией» со счетом 1:0, тем самым обеспечив себе участие в плей-офф Лиги Европы УЕФА. Самым ценным игроком встречи с оценкой 8.03 был признан 27-летний российский голкипер Александр Селихов, совершивший четыре спасения и отбивший пенальти в конце встречи.

Александр Селихов Антон Зайцев

В текущем сезоне Александр Селихов из-за перелома пальца руки принял участие лишь в восьми матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых пропустил восемь мячей. Этот матч стал для Селихова первым «сухим» в 2021-м году.

«Спартак», одержав третью победу в группе и набрав десять очков, поднялся на чистое первое место в турнирной таблице и вышел сразу в 1/8 финала плей-офф еврокубка.