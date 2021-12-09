Дамаск, 9 декабря, 2021, 22:51 — ИА Регнум. За последние сутки в сирийской зоне деэскалации «Идлиб» зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), один из которых привёл к гибели сирийского военнослужащего, сообщил 9 декабря заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война в Сирии

Сирийский военнослужащий погиб на территории провинции Алеппо в результате артиллерийского обстрела со стороны боевиков.

«В провинции Алеппо в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Кафер-Нуран по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Халаб, погиб один сирийский военнослужащий», — уточнил Кулить.

По его данным, за прошедшие сутки в провинции Алеппо было зафиксировано четыре обстрела со стороны боевиков, в провинции Идлиб отмечен один обстрел.