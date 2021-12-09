Минск, 9 декабря, 2021, 22:49 — ИА Регнум. Официальная Варшава из-за дефицита денег затеяла строительство забора на границе с Белоруссией для защиты государственной границы от потока нелегальных мигрантов с белорусской территории. Об этом 9 декабря в интервью турецкой телерадиокомпании TRT заявил Александр Лукашенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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Лукашенко во время интервью упорно и неправомерно называл нелегалов «беженцами», белорусских оппозиционеров — «беглыми», а политиков соседней Польши удостоил других оскорбительных эпитетов. Говоря об идее строительства забора на польско-белоруской границе, Лукашенко заявил: «Видимо, у кого-то в Польше среди инициаторов этой стены закончились деньги. Поэтому они за счет этого проекта хотят пополнить свои кошельки. Если говорить о стене, она не будет стоить ни 400, ни 500 миллионов долларов, как они планируют, она будет стоить около $1 млрд».

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, при этом Лукашенко напомнил о попытке президента США построить стену на границе с Мексикой. «Один президент строил, второй сейчас разрушает. Думаю, что может получиться так и в Польше, — уверен Лукашенко. — Мы не напрягаемся по этому поводу. Это их проблема. Пусть строят. Нам хуже не будет. Но в Польше очень нестабильная обстановка. И не факт, что это правительство удержится. И я уверен, что придут более умные, хозяйственные люди и найдут, куда потратить этот миллиард долларов».

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Лукашенко также вспомнил о другой стене — Берлинской, между ГДР и ФРГ, поведав турецкому телеканалу: «Это была победа европейской демократии. Все кричали: нет разделительным полосам и стенам на границах! Теперь что, они хотят Евросоюз огородить стеной в пять с половиной метра? Как-то с идеологией и демократией не вяжется. Глупая, бестолковая затея».