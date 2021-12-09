Варшава, 9 декабря, 2021, 22:47 — ИА Регнум. 9 декабря в Варшаве (Польша) на «Стадионе имени маршала Юзефа Пилсудского» московский «Спартак» в решающем матче заключительного шестого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2021/22 обыграл «Легию» со счетом 1:0. Единственный мяч на семнадцатой минуте встречи забил атакующий полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев.

ФК «Спартак» Эмблема ФК «Спартак»

На 90+8-й минуте голкипер «красно-белых» Александр Селихов отбил пенальти и спас гостей от невыхода в плей-офф Лиги Европы.

Желтые карточки: Мартинш 24', Жозуэ 26', Промес 34', Слиш 44', Джикия 61', Кастрати 61', Мелкадзе 80', Виетска 81'. На матче работала словенская бригада арбитров во главе с Метеем Югом.

Статистика матча («Легия»⁠ / «Спартак»)

Удары 14/12

Удары в створ 4/3

Владение 61%/39%

Угловые 5/5

Нарушения 11/19

Составы команд:

«Легия»: Боруц, Виетска, Рибейро, Йоханссон, Навроцки, Жозуэ (Лопеш, 65'), Кастрати (Скверчински, 90'), Мартинш (Влодарчик, 72'), Лукиньяс, Слиш (Харатин, 65'), Эмрели (Пекхарт, 72').

«Спартак»: Селихов, Жиго, Кофрие, Джикия, Дантас, Умяров, Зобнин (Хендрикс, 76'), Игнатов (Мелкадзе, 77'), Мозес, Бакаев (Ломовицкий, 88'), Промес.

«Спартак», одержав победу и набрав 10 очков, занял чистое первое место в группе с двумя самыми дорогими клубами Лиги Европы («Лестер Сити» и «Наполи»).