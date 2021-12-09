Ижевск, 9 декабря, 2021, 22:45 — ИА Регнум. В рамках форума «Сделано в Удмуртии» первый вице-премьер Константин Сунцов представил проект индустриального парка «Ижевск». Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. С тремя будущими резидентами парка были подписаны первые соглашения, инвестиции в новые проекты составят 750 млн рублей.

Brücke-Osteuropa Китайский индустриальный парк

Планируется, что индустриальный парк площадью 40 гектаров будет располагаться в Завьяловском районе республики.

«Проект будет реализовывать Корпорация развития региона в рамках федеральной программы «1704». За счет этой программы мы можем списывать долги перед Федерацией, вкладывая в инфраструктуру новых инвестпроектов», — пояснил Сунцов.

По его словам, индустриальный парк станет отправной точкой для создания особой экономической зоны, часть его корпусов войдет в будущую ОЭЗ.

Для резидентов будут предоставлены льготы по налогу на транспорт и имущество по ставке 0% на пять лет.

В настоящее время идет подготовка заявки на создание индустриального парка, подача запланирована на март 2022 года. Строительство инфраструктуры будет начато также в 2022 году, а первые корпуса появятся в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2021 года власти Удмуртии планировали подать заявку на создание ОЭЗ в Завьяловском районе Удмуртии. В случае ее одобрения в состав площадки планируется включить производство оборудования, приборостроение, композитные строительные материалы, фармацевтика, медицинская промышленность, обработка древесины и производство изделий из дерева, а также логистические, перерабатывающие и предприятия легкой промышленности.