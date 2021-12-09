Сыктывкар, , 22:44 — REGNUM В Сыктывкаре может подорожать проезд в общественном транспорте — ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1» обратилось в комитет по тарифам для изменения размера платы, пишет Комиинформ.

В автобусе Klas Tauberman

«Предложение САТП №1 о необходимости увеличения уровня тарифа подтверждается представленными документами, а также обосновывается требованиями законодательства в части обеспечения безопасности пассажиров», — говорится в документе.

По подсчетам перевозчика, расчетный уровень тарифа должен составлять 30 рублей руб. за одну поездку.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости повышения тарифа на перевозку пассажиров заявили и архангельские перевозчики.