Сыктывкар, 9 декабря, 2021, 22:44 — ИА Регнум. В Сыктывкаре может подорожать проезд в общественном транспорте — ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1» обратилось в комитет по тарифам для изменения размера платы, пишет Комиинформ.

Klas Tauberman В автобусе

«Предложение САТП №1 о необходимости увеличения уровня тарифа подтверждается представленными документами, а также обосновывается требованиями законодательства в части обеспечения безопасности пассажиров», — говорится в документе.

По подсчетам перевозчика, расчетный уровень тарифа должен составлять 30 рублей за одну поездку.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости повышения тарифа на перевозку пассажиров заявили и архангельские перевозчики.