Москва, , 22:40 — REGNUM Российские истребители были подняты в воздух для сопровождения военных самолётов США и Франции, обнаруженных над акваторией Чёрного моря, сообщает 9 декабря Национальный центр управления обороной (НЦУО) России.

Су-27 Airwolfhound

Истребители из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа идентифицировали воздушные объекты как тактические истребители «Мираж-2000» и «Рафаль», самолет-заправщик КС-135 ВКС Франции, а также самолет-разведчик CL-600 «Артемис» сухопутных войск США и стратегический самолет разведчик RC-135 ВВС США.

Российские истребители сопроводили их над акваторией Чёрного моря, а после разворота иностранных военных самолетов в сторону от границы России вернулись на свои авиабазы.

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