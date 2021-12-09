Вашингтон, 9 декабря, 2021, 22:41 — ИА Регнум. Министерство финансов США 9 декабря ввело санкции против ряда иностранных правительственных чиновников и компаний, причастных, по мнению Вашингтона, к коррупционной деятельности, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Принятые меры направлены против 15 физических и юридических лиц из нескольких стран Центральной Америки, Африки и Европы, говорится в сообщении минюста.

«Коррупционные действия лишают граждан ресурсов, подрывают доверие общества и ставят под угрозу прогресс тех, кто борется за демократию», — говорится в заявлении.

Среди тех, кто попал под санкции, находится глава кабинета министров Сальвадора Марта Каролина Ресинос де Берналь, которая якобы завысила цену на контракты, необходимые для борьбы с коронавирусом в стране. В список также вошёл чиновник здравоохранения из Гватемалы.

Как сообщало ИА REGNUM, новые санкции США, подготовкой который сейчас заняты в Вашингтоне, предполагают отключение России от SWIFT.