Симферополь, , 22:25 — REGNUM Судно управления «Донбасс» из состава ВМС Украины идёт в направлении Керченского пролива, не реагируя на требования российских пограничников изменить курс, сообщает 9 декабря Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Керченский пролив Kerch-most.ru

«Девятого декабря текущего года в 09:12 корабль управления «Донбасс» ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Заявок в соответствии с обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 г. № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было», — указано в сообщении ЦОС ФСБ.

Позднее, в 13:45 после предупреждения от сопровождавшего его корабля береговой охраны ФСБ России о необходимости соблюдения правил прохождения Керченским проливом с борта украинского судна ответили, что следовать через Керченский пролив не намерены.

«В настоящее время «Донбасс» находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания», — отмечает Центр общественных связей ФСБ.

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