Тбилиси, , 22:32 — REGNUM Мэр Тбилиси и один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе выразил крайнее недовольство деятельностью оппозиционных СМИ, сообщает 9 декабря грузинский телеканал «Мтавари архи».

Каха Каладзе Tbsakrebulo.gov.ge

Каладзе обвинил журналистов в искажённом освещении деятельности тбилисской мэрии и заявил, что если подобное продолжится, то он примет к прессе «соответствующие меры».

«Зачем вы вообще приходите, если не освещаете наши конкретные дела? Раз так, то мы примем меры! Мы больше не будем тогда с вами работать», — заявил Каладзе.

Журналисты, в свою очередь, обвинили мэра в шантаже, угрозах и во вмешательстве в редакционную политику.

Напомним, что 7 декабря в тбилисском муниципальном собрании проходило назначение членов столичного правительства, сопровождаемое постоянными перепалками между Каладзе и оппозиционными депутатами.