Скопье, , 22:18 — REGNUM Официальным членом коллективной миссии НАТО по воздушному патрулированию стала Северная Македония, передаёт 9 декабря Telma. Об этом сообщила северомакедонский министр обороны Радмила Шекеринская.

Истребители F-16 Airwork.nl

Шекеринская «С сегодняшнего дня мы можем сказать, что безопасность нашего неба является частью безопасности НАТО».

Так, 9 декабря над столицей республики проследовали два F-16 ВВС Греции: истребители облетели город, после чего сопроводили самолёт с северомакедонским руководством до международного аэропорта.

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