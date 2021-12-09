Скопье, 9 декабря, 2021, 22:18 — ИА Регнум. Официальным членом коллективной миссии НАТО по воздушному патрулированию стала Северная Македония, передаёт 9 декабря Telma. Об этом сообщила северомакедонский министр обороны Радмила Шекеринская.

Airwork.nl Истребители F-16

Радмила Шекеринская «С сегодняшнего дня мы можем сказать, что безопасность нашего неба является частью безопасности НАТО».

Так, 9 декабря над столицей республики проследовали два F-16 ВВС Греции: истребители облетели город, после чего сопроводили самолёт с северомакедонским руководством до международного аэропорта.