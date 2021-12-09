Берлин, 9 декабря, 2021, 22:54 — ИА Регнум. Блочная система пропуска грузовиков в Австрии вызвала очередную огромную пробку прямо у ворот Мюнхена. Официальный представитель полиции заявил, что пробки на дорогах составляют около 60 километров и протянулись от Хольцкирхена до Киферсфельдена, сообщает 9 декабря немецкий журнал Spiegel.

Проезд грузовиков в Тироль разрешается только в дозированном порядке. В связи с этим на дорогах Германии регулярно образуются пробки. «Сейчас дела обстоят еще хуже, потому что на магистрали Бреннер произошла авария», — отметил представитель полиции.

В определенные дни Тироль открывает проезд максимум 300 грузовикам в час через контрольно-пропускной пункт возле Куфштайна и таким образом ограничивает въезд грузовиков утром, чтобы снизить нагрузку на автомагистраль Иннталь, ведущую в Италию.

В последний раз подобная ситуация с пробками возникала в октябре, когда очередь ожидающих грузовиков растянулась на 50 километров. Транспортные и логистические ассоциации со всей Европы призвали президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен принять меры против Австрии, хотя без видимого успеха. Евросоюз еще весной не отреагировал на подобную инициативу.

Автомагистраль Бреннер — одна из самых важных и загруженных транспортных магистралей в Европе. В 2020 году через нее прошли около 2,3 миллиона грузовиков.