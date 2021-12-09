Москва, , 22:12 — REGNUM Происходящее в Донбассе сильно напоминает геноцид, заявил 9 декабря президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.

Война в Донбассе. 2015

Такое заявление президент России сделал, обращаясь к Кириллу Вышинскому, который ранее на Украине был арестован и длительное время содержался в тюрьме по политическим мотивам.

«То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила. что истинное число погибших в ходе вооружённого конфликта в Донбассе может оказаться гораздо больше, чем указано в данных официальной статистики, а украинские власти неоднократно и грубейшим образом нарушали целые группы прав жителей Донбасса.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР заявили, что число жертв войны в Донбассе превышает данные официоза