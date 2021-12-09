9 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова главы международного комитета сената США, который разрабатывает «мать всех санкций» против экономики России и её народа.

Светлана Рыбина, , 22:32 — REGNUM Заявление главы международного комитета Cената США Роберта Менендеcа о том, что он работает над «матерью всех санкций» в отношении Российской Федерации, которая будет применена в случае вторжения на Украину и будет иметь разрушительные последствия как для экономики страны, так и для её народа, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждан выразили своё мнение 9 декабря в социальной сети Facebook

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Боб Менендес

«Потом отца всех санкций и так до седьмого колена. Самим-то не надоело такой фигнёй маяться?» — интересуется Elena I.

Многие пользователи пришли к выводу, что сенатор не с той страной решил состязаться в «матерях», потому что ещё Никита Хрущёв обещал показать «кузькину мать», которая в своё время переполошила всю Америку.

Кастро и Хрущев в Москве, май 1963

«У русских на всякую непонятную «мать» была всегда своя «кузькина мать». Так что лучше бы американцам не состязаться с Россией «матерями», — советует Виталий Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что наконец-то американские политики сбросили со своих лиц последние маски и продемонстрировали реальное отношение к российскому народу.

«Вот и показал зверь своё рыло. Чёрным по белому: «санкции для российского народа»!» Теперь понятно, как он и вообще все западные лидеры относятся к России и населению, тут проживающему!» — указывает Anna M.

Часть людей полагает, что Америка целенаправленно душит санкциями российский народ, чтобы тот бросился на своих же правителей. Такая перспектива крайне привлекательна для американских политиков, желающих полакомиться кусочками от пирога под названием Россия, пишут граждане.

Американские санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Знаковое заявление. Какие там санкции этот чёрт хочет — неважно, всё равно они не работают. Но теперь мы видим, что все их санкции не против президента Российской Федерации, его приближенных или правительства, а против народа России. Теперь маски сброшены. Граждан РФ прямо признали «легитимной целью», что знаменует новую волну дегуманизации в нашем отношении. Одновременно это, скорее всего, означает крах надежд Вашингтона о том, чтобы разрушить Россию за счёт её внутренних противоречий. Эта их ставка провалилась», — уверен Михаил Л.

Ряд пользователей указывает на то, что такие санкции разрабатываются не с той целью, чтобы затем забросить их в долгий ящик.

«Маразм крепчает с каждым днём! Однако думаю, что разрабатываемые санкции будут применены в любом случае. Никаких «если» не будет», — предрекает Кирилл С.

Нашлись и те, кто отмечают, что американскому сенатору стоило бы изучить историю нашего народа, чтобы понять, что «матерью всех санкций» нас не напугаешь.

«Что может быть разрушительно для российского народа, то будет разрушительно для всего мира. Покажите уже Менендесам фильмы о том, как советские солдаты, жертвуя собой, закрывали дзоты и бросались со связками гранат под танки. Может быть, тогда до них наконец-то дойдёт, чем они в итоге рискуют. Россия не сдастся. Если уж немецкие танки остановили, то уж американские санкции и подавно», — убеждён Сослан Б.

Напомним, 7 декабря глава международного комитета сената США Роберт Менендес заявил во время слушаний на тему политики в отношении России, что он работает над «матерью всех санкций» в отношении Российской Федерации, которая будет применена в случае вторжения на Украину и будет иметь разрушительные последствия как для экономики страны, так и для её народа.