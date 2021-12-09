Вашингтон, , 22:08 — REGNUM Телефонные переговоры начались между американским и украинским президентами Джо Байденом и Владимиром Зеленским, сообщили 9 декабря в пресс-службе Белого дома. Разговор стартовал в 21:34 мск.

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

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«Звонок по защищённой связи президента Байдена с украинским президентом Зеленским начался в 13:34», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, проблема Украины обсуждалась два дня назад, 7 декабря, Байденом и российским президентом Владимиром Путиным по видеосвязи. Главы государств говорили два часа.

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