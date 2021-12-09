Нью-Йорк, США, , 22:11 — REGNUM Нью-Йорк стоит на пороге того, чтобы стать крупнейшим городом США, разрешившим легальным жителям, не являющимся гражданами, принимать участие в муниципальных выборах. Городское правительство вскоре одобрит соответствующий законопроект, сообщает 9 декабря Reuters.

Паспорт гражданина США (сс) cytis

Как ожидается, новый закон позволит более чем 800 тысячам человек, не являющимся гражданами Нью-Йорка, регистрироваться в качестве членов политических партий и голосовать на муниципальных выборах при условии, что они являются обладателями грин-карты или имеют право работать в США.

При этом мера не будет распространяться на федеральные выборы или выборы в штатах.

Напомним, что по крайней мере 14 городов, в том числе Сан-Франциско, уже позволили негражданам принимать участие в муниципальных выборах.