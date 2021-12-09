Бухарест, , 21:59 — REGNUM Бухарест будет предпринимать все возможные шаги для скорейшей интеграции Кишинева в структуры Европейского союза и участия молдавской стороны в совместных с Румынией политических и экономических проектах. Об этом 9 декабря в ходе своей встречи с премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей заявил румынский президент Клаус Йоханнис, передает «Бухарестское телевидение».

Румыния и Молдавия Serhio

«Новое молдавское правительство приняло ряд решений, которые позволяют говорить о готовности Кишинева более тесно сотрудничать с Объединенной Европой в целом и Румынией в частности, — заявил Йоханнис в ходе беседы с Гаврилицей во дворце Котрочень. — Со своей стороны мы подтверждаем готовность обеспечивать всеобъемлющую поддержку Республике Молдова в сферах энергетики, транспорта, образования, а также международных проектах».

Кроме того, по словам, румынского президента, Бухарест готов рассмотреть вопрос о выделении Молдавии дополнительной финансовой помощи.

В ходе двусторонней встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Румынией и Молдавией на уровне правительств и парламентских структур двух государств. Ранее президент Молдавии Майя Санду назвала Бухарест «главным стратегическим партнером Кишинева».

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