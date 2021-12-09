Донецк, , 21:58 — REGNUM Количество жертв вооружённого конфликта в Донбассе гораздо больше, чем указано в данных официальной статистики, заявила 9 декабря уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Донбасс. Лето 2014 года Sovross.ru

Об этом Морозова сообщила в ходе проходившего в Луганске «Народного Форума».

«За весь период конфликта на сегодняшний день погибшими на территории Донецкой народной республики являются 5035 человек, в том числе 91 ребенок, к сожалению. И, по моему мнению, эти цифры составляют намного больше в количественном размере, потому что, к сожалению, не все сразу удавалось фиксировать…», — пояснила Дарья Морозова.

Кроме того, она подчеркнула, что за время этого конфликта официальный Киев неоднократно и «грубым образом» нарушил целые группы прав человека, посягая в Донбассе на «самые элементарные базовые: право и свободу на жизнь, пользование родным языком».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ООН, с начала карательной военной операции украинских нацистов против народа Донбасса погибло не менее 15 тыс. человек.

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