Рим, , 21:57 — REGNUM В 2020 году число «крайне бедных» жителей Италии выросло на миллион человек, таковы итоги исследования Общины святого Эгидия, опубликованные в четверг, 9 декабря.

Евро moritz320

Общее число малоимущих в Италии выросло до 5,5 миллиона человек, что составляет почти 10% населения страны, отметили авторы исследования.

Основные причины обеднения населения — вызванные коронавирусом ограничения, проблемы с временной занятостью и резкий рост цен на коммунальные услуги.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение «восстановительных» грантов и кредитов ЕС. Она была утверждена летом 2021 года. Средства (191 млрд евро, в том числе 122 млрд евро кредитов) должны поступать частями до 2026 года включительно. По прогнозу правительства, в 2021 году восстановительный рост ВВП составит около 5−6%.