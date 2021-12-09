Барселона, Испания, , 21:51 — REGNUM 32-летний испанский фланговый атакующий защитник каталонской «Барселоны» Хорди Альба, получивший травму во вчерашнем матче заключительного шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 против мюнхенской «Бавария» (0:3), выбыл до конца календарного года и пропустит матчи с «Осасуной», «Эльче», «Севильей» и «Мальоркой». Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба «сине-гранатовых».

В текущем сезоне Хорди Альба сыграл в шестнадцати матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами.

«Барселона», проиграв вчера «Бавария» со счетом 0:3, опустилась на третью строчку в турнирной таблице группы и впервые за 21 год сыграет в Лиге Европы УЕФА.