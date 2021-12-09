Москва, 9 декабря, 2021, 21:48 — ИА Регнум. 9 декабря 2021 г. в Доме Русского Зарубежья прошла презентация №37 журнала «Исторический вестник». В этом году журнал «Исторический вестник» совместно с Российским историческим обществом и при поддержке фонда «Историческая память» опубликовал корпус документов из так называемого «Архива Врангеля», хранящегося в Гуверовском институте войны, мира и революции (США). Нынешняя публикация — это лишь малая часть имеющихся в распоряжении редакции копий документов из «Архива Врангеля». Ждут опубликования интереснейшие материалы — телеграммы региональных резидентур белой разведывательной службы — разведывательного и осведомительного отделения при Ставке Верховного главнокомандования Вооруженных сил на Юге России — «Азбука», а также документы из европейских источников, касающиеся дореволюционных связей большевистского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Редакция журнала приняла решение начать публикацию с украинского сектора. В рамках публикации представлены отчеты сотрудников «Азбука», которые формируют в совокупности особый, свойственный деятелям Белого движения взгляд на особенности развития украинской государственности с декабря 1918 по декабрь 1919 гг. Несмотря на относительно небольшой объем публикуемых документов, они вследствие масштабности своего содержания дают комплексное представление о социальной базе правящих структур Украины; психологическом состоянии ее руководителей и жителей; об усилиях правящих кругов к легитимации их власти в рамках создавшейся Версальско-Вашингтонской системы международных отношений и об отношении представителей Белого движения к политическим, экономическим, социальным и духовным процессам на охваченной гражданским противостоянием территории.

Публикуемые документы показывают постепенную деградацию украинской государственности, которая была обусловлена неэффективностью её как внешней, так и внутренней политики. Другие материалы номера также связаны с тематикой Гражданской войны.

Редакция журнала выразила благодарность за неоценимую помощь в подготовке публикации директору фонда «Историческая память» Александру Дюкову и главному редактору «Журнала российских и восточноевропейских исследований» Владимиру Симиндею.