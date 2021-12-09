Москва, 9 декабря, 2021, 21:46 — ИА Регнум. В четверг, 9 декабря во втором чтении законопроекта о публичной власти, депутатами Государственной думы было рассмотрено более 400 поправок.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Государственная дума

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«Наиболее актуальной из числа одобренных депутатами стала статья связанная с наименованиями высших исполнительных и законодательных органов власти субъектов РФ. Профильный комитет предложил сохранить все существующие на данный момент названия региональных парламентов и правительств, тем самым сохраняя политическую традицию субъектов. Однако, в вопросе собирательных наименований для глав субъектов России, было решено исключить статус «президента» субъекта. Мотив был довольно простой, раз закон направлен на улучшение восприятия населением органов власти — два президента быть не должно», — отметила руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

«Ключевое значение придается вопросу системной работы и организации деятельности органов государственной власти. Центр и регионы, органы местного самоуправления, имея свой четко обозначенный статус, уровень полномочий и ответственности, работают в общей связке. А для усовершенствования данной связки предполагается повышение роли Государственного Совета Российской Федерации как конституционного органа, обеспечивающее согласованное функционирование всех уровней публичной власти. Особенно важно в данном контексте определить полномочия совместного ведения, которых депутаты насчитали примерно 170, они также будут зафиксированы в законе», — подчеркнула эксперт.

«Наиболее критично представители оппозиционных партий приняли поправку связанную с делегированием субъектам РФ права самостоятельно определять процент партийных представителей в региональных парламентах. Данная инициатива делает возможным появление принципиально новых законодательных органов, которые могут смещать списочную систему избрания в пользу одномандатной. И в этом есть рациональное зерно, учитывая рост беспартийных самовыдвиженцев на выборах всех уровней власти», — завершила свой комментарий для ИА REGNUM Дарья Кислицына.