Рим, 9 декабря, 2021, 21:45 — ИА Регнум. Намеченная двумя крупными объединениями профсоюзов Италии общенациональная забастовка должна быть перенесена на более поздний срок, с таким заявлением выступили в четверг, 9 декабря, в национальном регуляторе по трудовым вопросам и забастовкам.

Италия

Руководители профсоюзов Cgil и Uil не предупредили о намерении бастовать заранее, есть и другие нарушения трудового законодательства, отметили представители регулятора.

Как сообщалось ранее, забастовка, которую поддержали два из трёх ведущих профсоюзных объединений, должна пройти 16 декабря. Профсоюзы недовольны проектами бюджета и налоговой реформы на 2022 год: они отмечают, что правительство снижает налоги более обеспеченным гражданам, не уделяя должных внимания и поддержки рабочему классу.