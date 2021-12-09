Лондон, , 21:43 — REGNUM Апелляционный суд Англии и Уэльса 10 декабря намерен принять решение по вопросу об экстрадиции основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, сообщает 9 декабря официальный сайт суда.

Джулиан Ассанж в посольстве Эквадора в Лондоне Inquisitr.com

Уточняется, что судебное решение будет объявлено в 13:15 мск.

Напомним, в январе 2021 года Вестминстерский магистратский суд отказал США в запросе о выдаче Ассанжа, заявив об опасениях за психическое здоровье осужденного. Министерство юстиции США подало апелляцию на это решение, продолжая требовать выдачи основателя WikiLeaks.

На сегодняшний день Джулиан Ассанж находится в лондонской тюрьме Белмарш.

В США ему грозит тюремный срок в 175 лет по 18 уголовным обвинениям.

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