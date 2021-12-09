София, , 21:38 — REGNUM Мэрия столицы Болгарии рассматривает вопрос об ограничении въезда в центр города автомобилей старше 15 лет, а также транспортных средств, представляющих угрозу для городской окружающей среды. Об этом 9 декабря сообщила болгарская газета «Дума».

Сломалась машина Цитата из м/ф «Зима в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1984. СССР

Как отметили представители софийского муниципалитета, нововведение позволит в значительной степени сократить выброс в атмосферу диоксида углерода и других соединений, а также разгрузить основные транспортные развязки в исторической части Софии.

«В настоящее время более 15% автомобилей в столице не имеют европейского стандарта использования топлива, и лишь 30% транспортных средств соответствуют элементарным экологическим требованиям Евросоюза», — констатировал заместитель председателя транспортного комитета городского совета Софии Зафир Зарков.

Предполагается, что новые правила эксплуатации автомашин вступят в действие уже в начале 2022 года. Точные координаты «запретных маршрутов» будут объявлены дополнительно.