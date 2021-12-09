9 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 22:01 — REGNUM Информация, согласно которой председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил о том, что ограничение работы сервиса Tor, позволяющего устанавливать зашифрованное анонимное соединение в интернете, на территории России позволит эффективнее противостоять криминалу и поможет бороться с противоправным контентом, продажей персональных и платёжных данных пользователей, распространением наркотиков и оружия, вызвала реакцию интернет-сообщества. Граждане оставили свои комментарии 9 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Цифровые технологии Иван Шилов © ИА REGNUM

Александр Хинштейн Er.ru

«Правильно, этот рассадник запрещенных средств давно пора закрыть. Если есть возможность беспрепятственно приобрести запрещённые вещи через интернет, то нет никакого толка от правоохранителей», — поделился своим мнением Олег Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что правоохранители должны пресекать всё, что связано с криминалом, в интернете. Другие же, наоборот, убеждены, что российская власть покусилась на самое святое — на свободный доступ к информации.

Маска Гая Фокса — символ анонимности Vincent Diamante

«Tor — оплот свободы информации. Это зона свободного интернета. Но каждый сам решает, на какой сайт он пойдёт. Блокировка Tor — мощное попрание информационных свобод. Понимаю, простые люди рады. Толпа одинаково мыслящих зомби — вот их идеал», — написал Роман В.

Некоторые комментаторы отмечают, что не так давно российские власти всеми силами боролись с мессенджером Telegram, которым теперь пользуются сами представители этой самой власти.

«Они блокируют браузер, через который можно найти что-то нелегальное, и пишут об этом в Telegram, через который также и даже проще найти что-то нелегальное. Вы уже разберитесь: вы с запрещёнкой боритесь или помогаете одному бизнесу уничтожать другой?» — пишет Андрейка П.

Часть людей полагает, что вся борьба с Tor закончится ничем, потому что у руководства страны нет действенных инструментов против желания отдельных граждан посетить «тёмную сторону» интернета.

Скриншот отрытого браузера Tor Tor project

«Эх, ребята, вы походу не знаете, с кем воевать собрались. На каждое действие всегда появляется противодействие, правила такие есть и они работают всегда. Банальный пример — пиратство. Сейчас любую новую систему защиты той или иной программы ломают через несколько месяцев. Интересно, а в эти «умные» головы, вообще пришла мысль, что хакеры куда умнее и круче, чем любой их самый лучший IT-специалист, помноженный на два? Кому надо будет, тот и «Тором» будет пользовать, и в даркнете покупать всё, что ему только вздумается», — считает Евгений Д.

Ряд пользователей указывает на то, что всё, что связано с блокировками в российском интернете, заканчивается полумерами — если очень хочется, то есть соответствующие лазейки.

«Торрент-трекеры уже сколько лет «блокируют», а люди как качали пиратский контент, так и продолжают это делать», — указывает Илья Б.

Нашлись и те, кто убеждены, что с запрещёнкой необходимо бороться в первую очередь вне интернета, ловить реальных наркодилеров и торговцев оружием.

«Вместо того чтобы перекрыть поставки наркотиков через российскую границу, власти, по сути, пытаются прикрыть точки продажи. Но кто мешает преступникам открывать для себя новые возможности распространения запрещённых товаров? Больше похоже на имитацию борьбы», — отмечает Никита А.

Напомним, 8 декабря в Telegram-канале комитета Госдумы по информполитике появилась информация, согласно которой председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил о том, что ограничение работы сервиса Tor, позволяющего устанавливать зашифрованное анонимное соединение в интернете, на территории России позволит эффективнее противостоять криминалу и поможет бороться с противоправным контентом, продажей персональных и платёжных данных пользователей, распространением наркотиков и оружия.