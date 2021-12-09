Тбилиси, , 21:41 — REGNUM Мэр Тбилиси и один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе весьма своеобразно отреагировал на критическое послание заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Азии Эрики Олсон, сообщает 9 декабря грузинский телеканал «TV Пирвели».

Каха Каладзе Мельников Александр

Каладзе оставил критику американской чиновницы без ответа, заявив, что вообще не знает, кто она такая, а затем сосреточился на названии должности Олсон. «Заместитель, да ещё и помощника снова? Ва! Это что за несчастье! Я и не знал. Я вообще не понимаю, о чём вы говорите», — сказал Каладзе журналистам.

Напомним, что сегодня, 9 декабря, Олсон подвергла критике грузинское правительство, которое, по мнению США недостаточно активно проводит избирательную и судебную реформы.