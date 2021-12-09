Рим, , 21:32 — REGNUM Власти Италии в 2021 году выделят еще 1,8 млрд евро на закупку вакцин от коронавируса, соответствующее решение было утверждено на заседании правительства в четверг, 9 декабря.

Вакцинация от коронавируса в Италии Russian.news.cn

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По данным на 9 декабря, в Италии умерли 134 551 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 79 (днем ранее — на 86). Число подтвержденных носителей выросло на 12 527 (днем ранее — на 17 959). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 164 780 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 254 553 человека (на 5339 больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали более 45,8 миллиона человек (более 76% населения страны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С 6 декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).