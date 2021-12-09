Вена, 9 декабря, 2021, 21:31 — ИА Регнум. 9 декабря в Граце (Австрия) на стадионе «UPC-Арена» футбольный клуб «Штурм» в матче заключительного шестого тура группы B Лиги Европы УЕФА 2021/22 сыграет с французским «Монако». Игра начнется в 20:45 по московскому времени.

Александр Головин

Стартовые составы команд:

«Штурм»: Зибенхандль, Вютрих, Гажибегович, Аффенгрубер, Данте, Станкавик, Прасс, Саркария, Ньянбо, Любич, Янчер.

«Монако»: Маецкий, Энрике, Павлович, Агилар, Матсима, Тчуамени, Матазо, Изидор, Головин, Фолланд, Бен-Йеддер.

В текущем сезоне 25-летний атакующий полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин принял участие в двадцати матчах за «монегасков» во всех турнирах, в которых набрал 3+5 очков по системе гол+пас.