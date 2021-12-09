Баку, , 21:29 — REGNUM Ноябрь — декабрь 2021 года

Митинг горожан и частей Красной Армии в Баку. 1920

В статье «Думаю, что до 15 декабря карабахские армяне будут нападать на посты ВС Азербайджана, так как…» в газете «Зеркало"[1] политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу поделился своим мнение о проведенном 21 ноября в Ереване показательном полете авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи». Ниже представлен отрывок из статьи:

«…Всё это очень интересно, но не настолько, как ответ на вопрос — а что, собственно, призвана символизировать подобная акция в столице проигравшей страны? Причем со стороны государства, позиционирующего себя как нейтрального посредника между победившим Азербайджаном и Арменией. Мы хорошо помним, в какие моменты обычно происходит такое. В 2001 году после инцидента с исследовательским азербайджанским судном на Каспии, которому посмели угрожать военные корабли Ирана, в Баку прибыли «Турецкие Звёзды» (тур. Türk Yıldızları) — пилотажная эскадрилья турецких военно-воздушных сил, а также национальная группа высшего пилотажа Турции. 24 августа 2001 года в центре Баку «Турецкие Звёзды» продемонстрировали фигуры высшего пилотажа более чем миллионной публике. Иранцы тогда сразу поняли, что это предупреждение в их адрес, и даже направили Азербайджану нелепую ноту протеста.

А теперь такое же примерно шоу устроила Россия в небе над столицей Армении. Ясно, что это какой-то сигнал в адрес Азербайджана и Турции. Но из-за чего? И какую реакцию он способен вызвать в Баку и Анкаре? Вообще-то, по-хорошему Азербайджан должен бы направить ноту Москве с указанием, как минимум, на несоответствие между ролью миротворца и устроителя военного авиашоу в столице одной из сторон, до сих пор не подписавших мирное соглашение.

Своими мыслями на этот счет поделился политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу:

Подобные мероприятия обычно несут в себе смысл демонстрации силы. Причем в данном случае используются современные модели российских военных самолетов. Это тоже определенный месседж. Причем не только Азербайджану и Турции, но и Армении тоже, потому что, скорее всего, Россия очень недовольна той встречей, проведение которой запланировано на 15 декабря, и особенно местом ее проведения. Это видно было и по другим признакам. После того, как Кремль фактически получил отказ на свое предложение о трехсторонней встрече в Москве, началось напряжение на границе, вот это противостояние, потери с обеих сторон. Всё это было спровоцировано. Это была явная демонстрация сил и возможностей Кремля, мол, любой отказ от наших условий и предложений будет иметь последствия для обеих сторон. Ведь на предстоящих переговорах Алиев-Пашинян в Брюсселе Россия в числе организаторов и посредников не значится.

И я думаю, что подобного рода провокации еще будут повторяться и, к великому сожалению, это будет идти по нарастающей. Я думаю, что до 15 декабря еще будут стычки на границе, другие инциденты, карабахские армяне будут нападать на наши посты, на наших военных, будут какие-то другие вылазки. Всё это будет, если смотреть на всё это в контексте происходящего. То есть, мирный процесс как бы выводится из-под полного контроля России. Ведь после 44-дневной войны Москва являлась практически единственной стороной, участвующей в урегулировании отношений между Ереваном и Баку, а тут вдруг появился Евросоюз и стороны неожиданно проявили склонность к его предложению.

Ситуация меняется, не исключаю, что и США с НАТО поддерживают в данном случае ЕС, и это вызывает обеспокоенность, раздражение в Москве. И начинаются акции демонстрации силы. Все это будет продолжаться до тех пор, пока руководства Армении и Азербайджана не установят постоянный двусторонний контакт. Тогда они смогут договориться о предупреждении провокаций.

Но и на этом всё не кончится, потому что у России гораздо больше возможностей еще и внутри Армении и Азербайджана — вот эта пресловутая «пятая колонна». И это не миф, это огромная сеть всяких шпионов, агентов влияния, и этот механизм тоже будет запущен, если Ереван и Баку не начнут профилактическую работу. Иначе может оказаться поздно.

А что касается того, может ли Азербайджан направить ноту протеста Москве по поводу авиашоу, думаю, что должен, потому что это была демонстрация силы. Но Баку этого не будет делать, потому что сейчас дополнительно раздражать Россию он сочтет нецелесообразным. Ну, будет делать вид, что ничего такого не произошло, мол, не будем трогать Россию, иначе она будет еще более резко реагировать. Хотя я считаю, что это всё не очень эффективно, потому что Москва действовать будет всё равно, и действовать так, как того требуют ее интересы.

Отрывок из интервью председателя Демпартии Азербайджана Сардара Джалалоглу Hurriyyet TV[2] на Youtube

Если какое-то государство поддерживает сепаратистов Нагорного Карабаха, мы должны ответить тем же. В ответ на поддержку парламентом Франции сепаратистов, мы должны пригласить в Азербайджан представителей Корсики. То же самое касается и России. Нам нужно адекватно отвечать на ее действия. Если она играет в эти игры в регионе, то и мы должны установить отношения с башкирами, татарами и устраивать свои дела. Если кто-то хочет создать прецедент, нужно ответить рикошетом. Если Америка поддержит сепаратистов, мы должны поддержать объединение Мексики с Техасом. Если Калифорния захочет независимости, мы их поддержим. Посмотрим, как это им понравится. Нужно воспользоваться созданным Европой прецедентом. Если остальные страны нарушают принципы международного права, принцип невмешательства во внутренние дела, почему Азербайджан должен соблюдать?

На вопрос о причинах последнего обострения на армяно-азербайджанской линии соприкосновения, Джалалоглу ответил:

Кто пользуется результатами конфликта, тот и виноват. Азербайджану не выгодно, потому что это посты, размещенные на нашей территории. И Армении это невыгодно. А Путин говорит, что этот конфликт показал, что Россия должна увеличить свой воинский контингент. Российский контингент не нужен ни Азербайджану, ни Ирану, ни Турции. Только российскому государству. Этот инцидент сработал на Россию, значит и инициатором была Россия. А цель — стянуть здесь дополнительные войска и продлить свое присутствие в регионе. Я не думаю, даже гипотетически, что Россия когда-нибудь предпримет какой-либо шаг в пользу Азербайджана. На всем протяжении истории, независимо от того, кто правит: Россия царская, советская, ельцинская, путинская, икс Россия, она проводит враждебную политику в отношении Азербайджана и азербайджанского народа.

Вопрос от слушателя: Вы действительно хотите, чтобы Азербайджан сблизился не с Россией, а НАТО? Народ дышит на Россию. НАТО нам не нужна. Нам нужен союз с Россией

Сардар Джалалогу: Так могут говорить только русофилы. Азербайджан никогда не дышал на Россию. Наоборот, Россия никогда не давала нам дышать. Если вы бы знали историю Азербайджана, знали что они вытворяли с нами, вы не покрывали бы враждебную по отношению к Азербайджану политику России только ради того, что там несколько человек зарабатывают деньги. Еще в советское время Россия безвозмездно забрала у Азербайджана 1 миллиард баррелей нефти. По сегодняшним подсчётам если Россия передаст нам свой алмазный фонд, она не покроет эту сумму. Почему вы дышите на Россию? Вы мусульмане, они христиане, вы турки, они славяне. Они оккупировали твои территории, в 1937 году расстреляли, сослали в Сибирь 70 тысяч представителей твоей интеллигенции. Россия — враг всех тюркских народов. Она проявляет враждебность к татарам, башкирам, Туве, Узбекистану, Казахстану, Турции, настроена против нас. В 1905 году совершили интервенцию в Иран. Нас разделили, оккупировали. Пока есть сторонники России, Азербайджан никогда не будет независимым. Это рабская психология. (перевод дословный)

Политолог Мохаммед Асадуллазаде: «Были ли задействованы приобретенные у России системы ПВО"С-300» против «Искандер-M»? Дальность полета ракеты «Искандер-M», выпущенной Арменией по Баку — 500 км. Дальность полета переданной Арменииракет"Искандар E» — 250 км. Мы обсуждаем ракету, выпущенную в направлении Шуши, но следует обсудить вопрос ракеты, выпущенной в сторону Баку». Как передает PİA.az[3] об этом сказал политолог Мохаммед Асадуллазаде.

М.Асадуллазаде сказал, что выпущенная по Баку баллистическая ракета «Искандер-M» с ювелирной точностью была подбита системой противовоздушной обороны Азербайджана, развеяв таким образом миф о российском «Искандере». Необходимо публично заявить об уничтожении в воздухе выпущенной по Баку ракеты «Искандар M». Можно сказать, что для предотвращения успешных военных операций Азербайджана, Россия из территории Армении подвергла Азербайджан интенсивному ракетному обстрелу. Эти ракеты были уничтожены переданной нам Израилем системой ПВО. Интересно, была ли использована приобретенная нами у России система «С-300»?! Выяснилось, что «С-300» по качеству уступают ракетам «Lora» и «Barak-8». Отсутствует точность нанесения удара. Поэтому, выпущенные из Армении такие ракеты были уничтожены израильским оружием.

Председатель Партии свободных демократов, бывший заместитель министра национальной безопасности Сулхаддин Акбар в интервью интернет-каналу «Канал 13»[4] он коснулся некоторых актуальных вопросов, связанных с урегулированием карабахского конфликта, русскоязычных школ в Азербайджане:

«Провокации возможны, потому что Россия, как главный посредник, не заинтересована в урегулировании конфликта. Так как после разрешения конфликта она должна будет уйти из Азербайджана, а следом и из Армении. Чего хочет Россия? После продолжительного периода отсутствия Россия столь дорогой ценой вернулась в Азербайджан, с какой стати она должна хотеть вывести свои вооруженные силы? Если коммуникации откроются и будет проведена демаркация и делимитация границ между Азербайджаном и Арменией, у России не будет предлога остаться здесь? Если Армения за нескольких лет наладит и восстановит прежние отношения и с Турцией, и с Азербайджаном, и если в армянском обществе исчезнет страх перед турками, если у власти в стране будут прозападные силы, как Россия останется в Армении? Именно поэтому Россия не заинтересована в разрешении этого вопроса. Главный тезис России — ни война, ни мир. Мир также ей не нужен, поскольку после второй карабахской войны она потеряла прежнюю геополитическую монополию и Турция уже в регионе. Война также не выгодна России. С ней связаны большие риски. Поэтому время от времени будут совершаться провокации.

Россия в этой войне проиграла. Большой удар был нанесен ее военно-промышленному комплексу. Большой удар также был нанесен военной тактической и стратегической школе России. С одной стороны российская военная школа, а с другой — турецкая. Это также была война стратегических умов двух стран. И, наконец, мусульманская страна победила христианскую».

По его мнению, все еще велика вероятность начала новой войны, еще более масштабной. И Азербайджан должен быть готов к ней. Сулхаддин Акбар назвал три потенциальные причины начала новой войны. «Это — территории Азербайджана, находящиеся под контролем армян, это нерешенные вопросы делимитации и демаркации границ с Арменией и открытия Зангезурского коридора, а также 7 оккупированных сел Газахского района и село Кярки. И третья причина связана с Южным Азербайджаном. Хотим мы того или нет, мы должны быть готовы к войне, которая связана с Ираном», — считает Акбар».

«Россия проводит имперскую политику. Она бесцеремонно проникла в Азербайджан. И сделала это тогда, когда ВС Азербайджана освободили Шушу. Далее мы увидели провокацию с вертолетом, стали свидетелями уничтожения силами ПВО Азербайджана российских ракет «Искандер M», выпущенных в направлении Баку. Действия российских войск выходят за рамки их полномочий. Их прямой обязанностью стало перемещение туда армян. Путин говорит, что миротворцы помогли 53 тысячам человек вернуться в свои дома. Руководство армян говорит, что там проживает максимум 30 тысяч армян. Откуда появилась цифра 53 тысячи? Или это раздутые цифры, или же вместо уехавших оттуда армян, туда под видом армян завозят российские вооруженные силы, то есть разведывательные силы и силы безопасности. Количество военнослужащих должно быть 1960, но их там сейчас больше, по меньшей мере, в три раза. Я не считаю, что это миротворческие войска. Это оккупационные войска».

«Языковое мышление и поведение органически связаны друг с другом. Если человек говорит на каком-то языке, он мыслит и поступает также, как носитель языка, у него формируется определенное мировоззрение и политические взгляды. Мы теряем этого человека и с социальной, и культурной точки зрения. Азербайджан в своей стране создает враждебный лагерь, который враг в дальнейшем будет использовать в свою пользу. Если человек не владеет русским языком, как он может работать на российскую разведку? Когда Российская империя оккупировала Азербайджан, она начала процесс колонизации по нескольким основным направлениям. Одним из которых стала культура и язык. Россия создает в Азербайджане потенциальную пятую колонну. Идет процесс воспитания нового поколения для этой колонны. Это глубоко враждебная политика по отношению к азербайджанскому народу. Это должно быть остановлено. Я призываю нашу интеллигенцию бороться против этого. Я повторяю, этот вопрос станет причиной нового национально-освободительного движения в Азербайджане. Мы сами, добровольно, отдаем своих детей в руки России. Никто не имеет право готовить наших детей для будущей российской колонны. И платящие налоги в Азербайджане не думают, что на их деньги у нас готовятся кадры для наших же врагов. Никто не имеет право ради своих политических интересов использовать наших детей и передавать их в пользование России, как бы грубо это ни звучало. Я говорю это тем, кто отдает своих детей в русские школы. Делают они это, потому что этого требуют в компаниях, связанных с Россией, российской пятой колонной, в компаниях, которые принадлежат русскоговорящим членам правительства Азербайджана».

Ведущий канала HUSEYN TV[6] Орхан Агаев:

«Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев на пресс-конференции сказал, что вертолет был новым и что недавно были проведены ремонтные работы. Но как случилось, что новый вертолет потерпел крушение? Я изучил архивы и узнал, что с 2008 года по 2021 год крушение потерпели 5 самолетов. Из них Су-25, МиГ-29, и МиГ17. Все пилоты были выпускниками из Турции. Вы знаете, что во времена СССР наши пилоты обучались в российской летной школе. Нынешние — выпускники турецкой летной школы. Не кажется ли вам, что не случайно сегодня погибают турецкие выпускники. И не только погибают, они становятся жертвами России. Приходит приказ из России и пилотов убивают.

Обращаясь к Эльчину Гулиеву, он спрашивает: Почему в этом вертолете не было никого из твоего ближайшего окружения, никто из них не участвовал в этих учениях. Почему черный ящик снова отправили в Россию. Может у тебя есть ответ из России? Знаешь, что это игры России. Ради сохранения своей власти ежедневно устраиваешь комедии. Азербайджанский народ должен понять, что правящая семья не уважает ни шехидов, ни участников войны. Они держат в заложниках азербайджанский народ».

Главный редактор газеты «Хурал» Аваз Зейналлы в интервью каналу «Bizim Rearsiya TV"[5] выразил возмущение реакцией азербайджанских властей на крушение вертолета.

По мнению журналиста, власти должны ответить на вопросы: почему общественность была проинформирована с опозданием в 7 часов, когда уже все каналы писали об этом, кто и по какому критерию собрал всех высокопоставленных офицеров в одном вертолете, почему у них не было парашютов, а если и были, почему они их не использовали? Почему национальный герой, полковник, главный штурман Эльчин Набиев в списке значился как «рабочий»? «Чтобы подготовить специалистов такого класса государству требуется лет 20 — 25 времени и средств», — возмущается Зейналлы. За этим событием стоит Россия. Спрашивается, кому это выгодно. Если провести опрос и спросить у людей о причинах крушения, то 90 процентов скажут, что это не авария, а провокация. Ведущий канала «Bizim Rearsiya TV» сказал, что по итогам организованного им опроса 80 процентов оценили это событие как провокацию». По его словам, один из слушателей канала высказал мнение, что сбитый на границе с Нахичеванью вертолет также был провокацией России. Возмущение у него вызвал и тот факт, что черный ящик был отправлен именно в Россию.

[1] https://zerkalo.az/dumayu-chto-do-15-dekabrya-karabahskie-armyane-budut-napadat-na-posty-vs-azerbajdzhana-tak-kak/

[2] https://www.youtube.com/watch?v=MJcphOVKJRg

[3] http://pia.az/-396095-xeber.html#

[4] https://www.youtube.com/watch?v=IiRaoM_wZ8M

[5] https://www.youtube.com/watch?v=yCOU_IxECxc

[6] https://www.youtube.com/watch?v=wNH-AV4Nfdk