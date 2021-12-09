Тверь, , 21:28 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Тверской области большинством голосов поддержали проект федерального закона № 17 357−8 «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», решение принято на заседании 9 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ЗС региона. Законопроект, который предполагает предъявление QR-кодов о вакцинации от коронавируса при посещении общественных мест, ранее обсуждался в Тверском государственном медицинском университете.

Проверка QR-кодов Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что предлагаемые поправки направлены на предупреждение распространения COVID-19 на территории Российской Федерации.

«Законопроект предусматривает внесение изменений, направленных на урегулирование порядка предоставления гражданам услуг в случае распространения новой коронавирусной инфекции, а также порядка уведомления физических лиц о результатах исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении пресс-службы ЗС Тверской области.

Отзыв Законодательного собрания Тверской области на законопроект будет направлен в Государственную думу.

Как сообщало ИА REGNUM, проект федерального закона № 17 357−8 «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» был внесён в Госдуму правительством РФ, в настоящее время он проходит обсуждение в регионах.