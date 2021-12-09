Варшава, 9 декабря, 2021, 21:26 — ИА Регнум. 9 декабря в Варшаве на «Стадионе имени маршала Юзефа Пилсудского» «Легия» в матче последнего шестого тура Лиги Европы УЕФА 2021/22 примет московский «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Зелимхан Бакаев, Магомед Оздоев

Бригада арбитров (Словения): Матей Юг | Матей Жунич | Роберт Вукан.

Стартовые составы команд:

«Легия»: Боруц, Виетска, Рибейро, Йоханссон, Навроцки, Кастрати, Мартинш, Жозуэ, Лукиньяс, Слиш, Эмрели.

«Спартак»: Селихов, Жиго, Кофрие, Дантас, Джикия, Мозес, Зобнин, Умяров, Бакаев, Игнатов, Промес.

На данный момент «Спартак» с семью очками занимает вторую позицию в турнирной таблице группы C. В случае победы «красно-белые» обеспечат себе участие в плей-офф еврокубка.