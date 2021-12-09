Вашингтон, , 21:34 — REGNUM Применение дополнительных (бустерных) доз вакцины от коронавирусной инфекции, произведенной компаниями Pfizer и BioNTech, одобрено для 16-летних и 17-летних подростков Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США. Об этом 9 декабря сообщает USA Today.

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Новую прививку препаратом можно делать минимум через полгода после полной вакцинации.

Ранее дополнительную прививку препаратом Moderna и Johnson & Johnson (J&J) позволили делать лицам в возрасте 65 лет и старше, а также пациентам с угрозой тяжелого течения COVID-19, людям, которые по роду своей деятельности сталкиваются с высоким риском заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября FDA разрешило американским гражданам ревакцинацию от COVID-19 препаратом производителя, который отличается от тех, что были введены в случае двух первых прививок.